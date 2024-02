Samenwerking SDB leidt tot nieuw epd revalidatiezorg

Deze partijen stellen dat het gaat om het allereerste toekomstbestendige epd, specifiek gericht op de revalidatiezorg. Merem en Vogellanden zien de noodzakelijkheid ervan omdat naast de vergrijzende bevolking er ook een tekort is aan personeel.

Bovendien zien ze de betrokkenheid van (de naasten van) de revalidant toenemen en een groeiende vraag naar eigen regie tijdens het revalidatietraject. “Dit vereist een andere, beter op de individu afgestemde manier van zorgverlenen. De ontwikkeling van een nieuw epd is hierin een belangrijke stap vooruit”, aldus beide partijen.

De huidige epd’s bieden volgens Vogellanden en Merem onvoldoende specialistische functionaliteiten die gericht zijn op revalidatiezorg: “Ze missen flexibiliteit, connectiviteit en toekomstbestendigheid.” Met SDB Groep hebben ze de mogelijkheden onderzocht om een betaalbaar specialistische epd voor revalidatiezorg te ontwikkelen.

SDB Groep biedt software-oplossingen, waaronder epd’s en ecd’s voor ggz, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. COO Vincent van Staalduinen: “Met dit epd zijn we ervan overtuigd dat we een significante impact kunnen maken in deze sector.” Zodra het epd naar tevredenheid loopt bij Merem en Vogellanden, komt het beschikbaar voor andere instellingen in de revalidatiezorg.