Samenwerking SEIN en Tjongerschans in slaapgeneeskunde

SEIN is gespecialiseerd in slaapproblemen voor jong en oud en doet wetenschappelijk onderzoek naar slaap-/waakstoornissen. Tjongerschans beschikt over een slaapwaakcentrum. Hierin werken specialisten samen aan de opsporing, diagnose en behandeling van alle slaapstoornissen.

Zorgpaden

Met de samenwerking versterken de organisaties elkaars kennis en expertise en zetten ze zorgpaden op tussen de tweede en derdelijns zorg. Patiënten met complexe slaapproblematiek worden doorverwezen naar SEIN (derdelijns zorg) en of worden (terug) verwezen naar Tjongerschans als tweedelijnszorg.

Tjongerschans betrekt in deze samenwerking voortaan een neuroloog van SEIN in het Multi Disciplinaire Overleg (MDO). Hier worden patiëntcasussen besproken. Naast de toevoeging van de expertise van SEIN zijn de diverse specialismen van het slaapwaakcentrum van Tjongerschans hierbij aangesloten. Het MDO is bedoeld om over en weer expertise te delen bij complexe patiëntenzorg om tot een goede diagnose en behandeling te komen.