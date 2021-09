Samenwerking ZGT en MST is ‘gedwongen huwelijk’

Intensievere samenwerking tussen Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Medisch Spectrum Twente (MST) is noodzakelijk, stellen de respectievelijke bestuurders Hilde Dijselbloem en Jan den Boon in Tubantia. Ze zoeken de grenzen op van de Mededingingswet om de zorg zo mogelijk in de regio te behouden.

Concurrentie

Dijselbloem en Den Boon staan nog net niet hand en hand in de krant. Maar de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen wordt luidkeels verkondigd. Concurrentie is uit, samenwerking is noodzakelijk. Vooral voor het behoud van kwaliteit en überhaupt bepaalde onderdelen van de ziekenhuiszorg in de regio. Behandelingen tegen longkanker, prostaatkanker, rectumcarcinoomzorg en hoofdhalsoncologie zitten op de wip. Nog één jaar en de ziekenhuizen halen de volumennormen niet. In dat geval moeten patiënten naar Utrecht of Groningen om dergelijke zorg te krijgen, constateren de bestuurders.

Toekomst

Daarom stimuleren ze samenwerking van “vakbroeders”. Ze vroegen alle vakgroepen: hoe ziet voor jouw vakgebied er over vijf of tien jaar uit? En welke rol kan samenwerking hierin spelen?

Liefde

De “liefde” tussen de eerste vakgebieden die samenwerken, Prostaatdiagnostiek en bekkenbodemzorg, is merkbaar op de werkvloer. Gynaecologen, cardiologen en urologen werken al samen op bijvoorbeeld prostaatdiagnostiek en bekkenbodemzorg.

Medisch specialisten

Aan de andere kant zien de bestuurders ook de “persoonlijke sentimenten” van medisch specialisten – lang niet iedereen ziet deze samenwerking zitten. “De vorm van de samenwerking is flexibel”, verwoorden de bestuurders hun plan. “Maar het is wel zo dat medewerkers de zorg volgen, niet andersom.”

Lees hier het interview met de Ad Claassen, chirurg en voorzitter van de Coöperatie Medisch Specialisten bij ZGT en Eino van Duyn, voorzitter Vereniging Medische Staf MST over de samenwerking.

Mededingingswet

Met deze plannen flirten de bestuurders met de grenzen van de Mededingingswet. Zorgverzekeraars kijken scherp naar de ontwikkelingen en houden in de gaten dat de ziekenhuizen niet een te groot machtsblok vormen. Den Boon zegt tegen de krant: “De mogelijkheden die er landelijk zijn, leggen wij uit op een manier waarvan we denken dat het mag en het goed is voor de zorg. De tijdgeest werkt mee. We volgen de maatschappelijke tendens.”