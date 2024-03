Sander de Hosson wil anderhalvelijns wijkcentrum voor palliatieve zorg

Dat zegt Sander de Hosson – naast longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ook werkzaam bij het palliatieve zorgplatform Carend (expertisecentrum palliatieve zorg) – in de podcast Voorzorg over palliatieve zorg.

Community-based palliative care

Met bewondering kijkt De Hosson naar de ‘community-based palliative care’ in Engeland. De wijkcentra hebben, naast het geven van palliatieve zorg, ook een hospice-functie en ze bieden ondersteuning voor mantelzorgers. “In elke wijk in Engeland staat een gemeenschapshuis voor palliatieve zorg. Daarin geven niet alleen vrijwilligers en zorgverleners palliatieve zorg, maar ook medisch specialisten uit het ziekenhuis. Daarom liggen er in Engeland veel minder palliatieve zorg patiënten in het ziekenhuis dan in Nederland.”

Anderhalvelijns wijkcentrum voor palliatieve zorg

Sander de Hosson is dan ook groot voorstander van het verplaatsen van allerlei behandelingen uit het ziekenhuis naar zo’n wijkcentrum voor palliatieve zorg. Ofwel een anderhalvelijns wijkcentrum voor palliatieve zorg. “Bloedtransfusies of vochtdrainage kun je prima verplaatsen naar de wijk. Misschien kun je ook wel chemo- en immunotherapie uit het ziekenhuis halen. Ziekenhuizen hoeven niet bang te zijn dat ze minder inkomsten hebben. Want nu bezetten veel palliatieve patiënten verkeerde bedden. Je krijgt als ziekenhuis dus meer ruimte om de wachtlijsten weg te werken die er bij andere ingrepen bestaan.”

Medisch specialist in de wijk

Welke partijen kunnen wat betekenen voor het realiseren van een anderhalvelijns wijkcentrum voor palliatieve zorg? “De politiek, zorgverzekeraars, de NZa en zorgverleners zijn daarbij aan zet. Op wijkniveau kan z’n centrum echt een heel waardevolle functie hebben voor medisch specialisten in ziekenhuizen. Niet alleen voor longartsen, maar bijvoorbeeld ook voor cardiologen. Moet je patiënten met hartfalen nog wel naar het ziekenhuis laten komen voor een echo of het meten van het slagvolume van het hart? In zo’n centrum kun je ook prima proactieve zorg planningsgesprekken doen over wat patiënten nog te wachten staat.”

Podcast palliatieve zorg

In de podcast gaat Sander de Hosson verder in op hoe goed de palliatieve zorg in Nederland is vergeleken met het buitenland en hoe die op een hoger niveau kan komen. Hij vertelt over het overlijden van zijn eigen ouders en redacteur Bart Kiers vraagt, naar aanleiding van het recente overlijden van zijn vader, ook naar de verschillen in de praktijk van palliatieve zorg met het buitenland.

