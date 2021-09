Sanofi stopt met mRNA-coronavaccin ondanks goede resultaten

Interessant voor u

Nieuws

IGJ-brief aan RHG: trage defusie is risico voor kwaliteit zorg

De IGJ heeft twee weken geleden in een brief aan de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) haar zorgen geuit over het voortslepende defusieproces. De inspectie heeft gevraagd of de leiding voldoende zicht heeft op de “risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg die kunnen ontstaan door de situatie”.