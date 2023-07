Santé Partners geeft professionals ‘echt zeggenschap’

Santé Partners gaat van een Professionele Adviesraad (PAR) naar een Professionele Raad. Deze is gelijkgesteld aan de directie en heeft een autonome rol die haar eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent.

De Professionele Raad valt onder de raad van bestuur. Ook zijn vakgroepen ingesteld voor de belangrijkste inhoudelijke disciplines in de organisatie: wijkverpleging, sociaal domein, wonen en behandelen.

Inhoudelijke doorontwikkeling

De vakgroepen richten zich op de inhoudelijke doorontwikkeling van het vak en aanbod binnen Santé Partners. Zij hebben ook een rol in de monitoring, borging en verbetering van kwaliteit. Daarnaast zijn er commissies rondom kwaliteitsthema’s. Op onderwerpen waar zowel het professionele domein als het organisatiedomein elkaar raken, wordt samengewerkt met het management.

De verschuiving van medezeggenschap naar zeggenschap is van groot belang, zegt Santé Partners: “Er ontstaat een heldere structuur waarin professionals directe invloed en beslissingen hebben en kunnen nemen binnen de organisatie. Dit draagt bij aan eigenaarschap en verantwoordelijkheid.”

Keuzes maken over passende zorg

Wilhelmien Hak-Beelen, verzorgende IG: “Het groeiende personeelstekort in combinatie met de groeiende vraag is een grote uitdaging. We willen keuzes maken over passende zorg en kijken waar we cliënten kunnen helpen zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven. Als professionals hebben wij het beste zicht op waar die kansen liggen. Wij moeten dat beleid bedenken, uitdragen en erover beslissen.”

Laeven: “Om onze professionals te ondersteunen, bieden we trainingen aan voor deelnemers van commissies, vakgroepen en de professionele raad. We stellen tijd beschikbaar, wat essentieel is voor het succes van deze initiatieven.”