Santé Partners stelt tijdelijke bestuursvoorzitter aan

Hummel is werkzaam geweest in diverse ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, diagnostische centra en in een huisartsenorganisatie, zo laat Santé Partners weten. Hij deed in rollen die zowel de financiën, bedrijfsvoering als de zorg omvatten. Hij vervult enkele toezichthoudende functies waaronder voorzitter raad van commissarissen bij twee regionale huisartsenorganisaties en lid raad van toezicht bij MEE Samen, een organisatie voor mensen met een beperking.

Santé Partners is in de Regio Utrecht en Midden-Gelderland actief in onder meer jeugdgezondheidszorg, wonen en welzijn.