Santeon ontwikkelt infographic voor zwangere vrouwen

“Veel vrouwen hebben bepaalde verwachtingen van hun bevalling of doen aannames op basis van verhalen van anderen”, concluderen David van der Ham en Fleurisca Korteweg, gynaecologen in het Martini Ziekenhuis, op basis van hun gesprekken met patiënten. “Met deze infographic kunnen we hen informeren over de werkelijke feiten en cijfers van de medische bevallingen in de Santeon ziekenhuizen. Zo gaan deze vrouwen beter geïnformeerd en met de juiste verwachtingen de bevalling tegemoet.”

Data delen

In de zeven Santeon ziekenhuizen vinden jaarlijks 16.000 klinische bevallingen plaats. “Door deze grote aantallen is er genoeg data om te analyseren en van elkaar te leren”, aldus Santeon. In het Samen Beter programma Geboortezorg delen de ziekenhuizen hun data over onder andere geboortezorg en meten en analyseren zij de zorgresultaten.

In de infographic is data opgenomen over onder andere de zwangerschapsduur bij bevalling, het aantal opnamedagen en stuitliggingen, de gebruikte pijnstilling, de persduur en het aantal ingrepen tijdens de bevalling. “Dankzij deze infographic kunnen we ingewikkelde en zorginhoudelijke informatie begrijpelijker en inzichtelijker maken voor patiënten. In dit geval kan een zwangere vrouw zich beter voorbereiden op een gesprek met haar gynaecoloog en gerichte vragen stellen”, aldus de ziekenhuizen.