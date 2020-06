Santeon pioniert met internationale standaard voor coronazorg

Tijdens de afgelopen coronacrisis is één op de zes bewezen coronapatiënten in Nederland behandeld in een Santeon-ziekenhuis. Vanuit de zo opgedane ervaring werken de Santeon-ziekenhuizen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke zorgstandaard over de gehele zorgketen, zodat coronapatiënten de beste zorg krijgen die past hun persoonlijke situatie. Ook moet de samenwerking er voor zorgen dat de betrokken ziekenhuizen optimaal voorbereid zijn op een mogelijk tweede golf.

Bijsturen

“Bij een nieuwe ziekte weet niemand wat het beste is. Iedereen leert op basis van ervaringen en stuurt dan de behandelprotocollen bij”, licht Jan den Hollander, internist-infectioloog van het Maasstad Ziekenhuis, de coronasamenwerking toe. “Door alle kennis en ervaringen van de Santeon-ziekenhuizen samen te voegen, willen we onderzoeken en bewijzen wat voor onze patiënten van belang is bij de behandeling van het coronavirus.”

Continu verbeteren

De betrokken ziekenhuizen bouwen hierbij voort op eerdere verbetertrajecten. ‘Samen Beter Corona’ is de vijftiende patiëntgroep met een verbetertraject in Santeon-verband. Zorgprofessionals uit de zeven Santeon-ziekenhuizen vergelijken en analyseren resultaten en data met elkaar gericht op het continu verbeteren van de huidige zorg.

Thema’s

Met het oog hierop brengt nu een groep van 25 specialisten en verpleegkundigen het coronaziekteverloop in kaart aan de hand van zes thema’s. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar het stellen van de diagnose en de toegevoegde waarde van een CT-scan. Welke voor- en nadelen heeft dit voor het zorgproces en voor het welzijn van de patiënt? Ook werken ze aan het voorspellen van het ziekteverloop van een IC-patiënt met behulp van predictiemodellen en machine learning. Met deze informatie kunnen belangrijke keuzes worden gemaakt in een vroeg stadium van de behandeling, zoals wel of geen IC-opname.

Innovaties

De Santeon-ziekenhuizen hebben de afgelopen maanden al diverse innovaties ingezet en opgestart, zoals de door OLVG ontwikkelde Corona check app. Andere voorbeelden zijn de slimme pleister en thuismonitoring na ziekenhuisopname. Ook de inzichten uit de meer dan 70 wetenschappelijke coronaonderzoeken waarin Santeon-ziekenhuizen participeren dragen bij aan het gericht verbeteren van de zorg. Al deze inspanningen hebben nu ook de belangstelling gewekt van ICHOM, dat Santeon heeft gevraagd om samen met een aantal andere zorgpartijen werk te maken van een internationale coronazorgstandaard. Met het oog hierop roept Santeon andere zorgaanbieders op om vragen in te brengen en kennis en innovaties uit te wisselen.