Millennial én boomer weten corona check te vinden

De genoemde aantallen gebruikers zijn goed geweest voor 153.314 meldingen, waarvan 46.602 uitmondden in een telefoongesprek met het medische regieteam. Hiervan kregen 3237 gebruikers de vermoedelijke diagnose COVID19 met het bijhorende advies om in quarantaine te blijven. Bij 54 gebruikers bleken de klachten dermate ernstig dat het medische regieteam, bestaande uit medisch specialisten, aio’s en verpleegkundigen, een klinische opname noodzakelijk achtte.

Opvallend

De grootste groep gebruikers van de corona check is te vinden in de leeftijdscategorie van 24 tot 39 jaar. Millennials maken ruim 38 procent van de gebruikers uit. De leeftijdsgroep van 40- tot 54-jarigen is goed voor dik 29 procent. Opvallend is het relatief hoge aantal oudere gebruikers: een kwart van de gebruikers valt in de leeftijdsgroep van 55 tot en met 74. Jongeren tot 23 jaar zijn goed voor 6,3 procent. De oudste gebruikersgroep van 75+ is tevens de kleinste met 1,6 procent.

Data verzamelen

De corona checker is in eerste instantie ontwikkeld om overbelasting van de huisartsenposten en spoedeisende hulp (seh) in Amsterdam te voorkomen en hoofstedelingen te begeleiden bij milde klachten die mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus. Maar de app wil meer bieden dan alleen medische ondersteuning. Door grote hoeveelheden data te verzamelen hopen de initiatiefnemers het beloop van de pandemie te kunnen volgen en zo mee te werken aan een effectieve aanpak.

Selectief

Het verzamelen van data gebeurt met instemming van de gebruikers en geanonimiseerd. Maar daar eindigt de verantwoordelijkheid van de beheerders niet, weet bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van OLVG. De samenstelling van de gebruikersgroep kan de uitkomsten vertekenen of er zelfs voor zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen helemaal niet in de onderzoeksresultaten terug komen. Dus hoe representatief zijn straks de bevindingen die uit de via app vergaarde data naar voren komen? “Dat is een belangrijk punt van aandacht”, zegt Van den Bosch. “We zien inderdaad dat bepaalde groepen de app meer gebruiken dan andere. Dat zit met name in de leeftijd. We weten ook uit de praktijk dat er verschillen in gebruik van digitale technologie zijn afhankelijk van sociaal economische status. Op dit moment hebben we ondanks grote aantallen te maken met selectief gebruik. Wil je het coronavirus met een app maatschappij breed aanpakken, dan moet die ook breder gebruikt worden.”

Bereik

Volgens de initiatiefnemers groeit het aantal actieve gebruikers dagelijks, terwijl ook eerdere gebruikers actief blijven. Het potentiële bereik van de corona check is na de introductie in Amsterdam met de uitrol naar negen regionale ziekenhuizen en een aanbieder van gehandicaptenzorg opgelopen tot 7 à 8 miljoen personen. De deelnemende regio’s zijn naast Groot Amsterdam Kennemerland, Flevoland, Rijnmond, regio Den Bosch, regio Nijmegen, Twente en Drenthe. Inwoners van postcodegebieden waar ziekenhuizen geen werkafspraken hebben met de beheerders van corona check kunnen zich vooralsnog niet aanmelden voor de app.

Voorwaarde

Juist die werkafspraken met lokale zorgaanbieders zijn een belangrijke voorwaarde voor een effectieve inzet van de corona checker. Gelet op de actieve rol van zorgverleners van vlees en bloed is het volgens Van den Bosch onjuist om de corona checker te zien als een puur digitale applicatie. “Aan de voorkant heb je digitale technologie met daarin een beslisboom”, legt Van den Bosch uit. “Afhankelijk van hun klachten komen gebruikers terecht bij de medische experts die aan de achterkant met koptelefoon op voor een scherm zitten. Dat is eigenlijk het ziekenhuis van de toekomst.”

Enorme klus

Juist dit onderdeel van de formule kostte de nodige bemensing. “Het was in het begin een enorme klus om het regiecentrum in te richten’, zegt Van den Bosch. “In het begin hadden we de beslisboom zo afgesteld dat er zoveel klachten bij het medisch team binnen kwamen dat we 45 mensen op dagbasis hadden werken.”

Inmiddels zegt Van den Bosch grip op de zaak te hebben. “Bij de opschaling naar andere regio’s zijn we aan twee knoppen gaan draaien. Door de ervaringen uit teams terug te brengen maken we de technologie slimmer, zodat we patiënten beter uit kunnen filteren. Ook kan het systeem straks automatische berichten gaan genereren, wat nu handmatig gebeurt. Daarnaast zijn we in de regio ook met decentrale regiecentra gaan werken, die de druk van het centrale regiecentrum halen.”

Met slimmere techniek en een bezetting van 40 centrale en nog eens decentrale zorgregisseurs is de situatie “stabiel”, aldus Van den Bosch.

