Santeon ziekenhuizen krijgen 77 miljoen euro voor transformatieplannen

Coöperatie VGZ, Zilveren Kruis en het ministerie van VWS geven Santeons transformatieplannen voor hybride zorg en de verdere uitrol van ‘Zorg bij jou’ groen licht. De ziekenhuizen krijgen voor het thuismonitoringsplatform Zorg bij jou 77 miljoen euro aan IZA-transformatiegeld. “Naast het slimmer inzetten van personeel is opschaling van digitale en hybride zorg ook voor de patiënten goed nieuws. Ze krijgen meer regie op hun zorg en inzicht in hun gezondheid”, reageert Peter Langenbach, directeur zorginkoop van Zilveren Kruis.

Thuismonitoring is de eerste hoeksteen van het platform dat Santeon voor ogen heeft. Het moet ervoor zorgen dat patiënten zich veilig voelen en minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen, zowel voor controles als opnames.

Virtueel centrum

Daarom werken de zeven Santeon ziekenhuizen samen aan Zorg bij jou. De focus van dit virtueel centrum ligt op thuismonitoring en informatievoorziening voor de patiënt. De ziekenhuizen bieden patiënten steeds meer thuismonitoring aan volgens één gezamenlijke manier en voor een groeiend aantal aandoeningen, zoals zwangerschapsdiabetes, COPD en influenza. “Digitale zorg thuis geeft patiënten meer regie en inzicht in hun aandoening. Door de thuismonitoring zijn zij beter in staat zelf te reageren als er klachten zijn en kunnen ze laagdrempelig overleggen via de app als ze onzeker zijn”, vertelt longarts Hans Hardeman.

“Hierdoor zien we de meeste patiënten minder vaak, maar vooral zien we de patiënten op het juiste moment: als ze ons nodig hebben.” De tijd die vrij komt, geeft zorgverleners daardoor de ruimte om aandacht te geven aan nieuwe patiënten of bijvoorbeeld patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Samen met patiëntenorganisaties krijgt deze thuismonitoring vorm. In een later stadium volgen diensten zoals online consulten, medicatie-checks en het inzetten van keuzehulpen voor beslissingen over behandelingen.

Snelle toets

Eerder kreeg Santeon groen licht op de snelle toets voor haar transformatieplan. Met dit akkoord krijgen de Santeon ziekenhuizen voor Zorg bij jou 77 miljoen euro aan transformatiegeld vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het geld wordt in tranches uitgekeerd en op basis van behaalde resultaten. Als eerste en tweede zorgverzekeraar hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis goedkeuring gegeven voor de transformatiemiddelen. Ook zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het thuismonitoringscentrum. “Alleen al in de medisch specialistische zorg kan het al ruim 7.000 fte vrijspelen. Dat is circa 40 procent van de vacatures die onvervulbaar zullen zijn in 2032”, reageert Cas Ceulen, Chief Health Officer bij VGZ namens de zorgverzekeraars.

Momenteel richt Zorg bij jou zich op de zorgtransformatie bij de Santeon ziekenhuizen. In de tweede fase volgt de opschaling naar andere zorgaanbieders, die hierbij actief worden betrokken. “Met de goedkeuring van het transformatieplan kunnen we nu snel verder opschalen, het medisch servicecentrum verder vormgeven en de diensten vervolgens doorontwikkelen samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, vvt-instellingen en patiëntenorganisaties”, reageert Santeon-directeur Pieter de Bey.