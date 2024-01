Saxenburgh verduurzaamt de operatiekamers

De operatiekamer (OK) is de afvalfabriek van het ziekenhuis. Daarom verduurzaamt het green team van Saxenburgh Medisch Centrum de OK.

De Nederlandse zorg is voor zo’n 8 procent van de CO2-uitstoot verantwoordelijk. Vooral de operatiekamers hebben een hoog energie-, materialen- en grondstofverbruik. “We gebruiken vanuit hygiënisch oogpunt veel wegwerpmaterialen op de OK. Dat is mij al een lange tijd een doorn in het oog”, vertelt Clarina Raué, recovery-verpleegkundige bij Saxenburgh.

Eenvoudige stappen

Daarom is het green team van de OK met een onderzoeksrapport voor verduurzaming van de afdeling aan de slag gegaan. Uit het rapport blijkt dat sommige stappen richting verduurzaming relatief eenvoudig te zetten zijn. Zo is de uitstoot van anesthesiegassen volgens het ziekenhuis aanzienlijk verminderd door narcose op een andere manier toe te dienen of te werken met low-flow anesthesie.

Daarnaast zijn er stappen gezet met afvalscheiding. “Het vraagt om een andere inrichting van het logistieke proces rondom afvalverwerking.” Zo worden de staplers niet mee bij het restafval gegooid. “Door het gescheiden inzamelen van dit instrument, kan 70 tot 80 procent van de materialen opnieuw worden gebruikt”, reageert chirurg Menno Raber.

Green Deal

Door het ondertekenen van de Green Deal 3.0 verbindt Saxenburgh zich aan een groenere toekomst van zorg. “Een duurzame, groene operatiekamer is daarom niet alleen een teken van vooruitgang in de geneeskunde, maar ook een belofte voor de gezondheid van onze planeet en toekomstige generaties”, aldus Ruud Rusken, manager facilitair.