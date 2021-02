SAZ en Philips gaan 5 jaar samenwerken aan connected care

De regionale ziekenhuizen die zijn verenigd in SAZ willen samen met Philips de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten verbeteren. Zo willen ze “samen de beweging maken van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie,” zegt SAZ-voorzitter Bert Kleinlugtenbeld. Hij ziet in de samenwerking met Philips een mogelijkheid om meer in te zetten op preventie en samenwerking in de regio. “Volgens onze strategische koers gaan we – waar dat kan – de zorg naar het huis van de patiënt verplaatsen.”

Monitoring binnen de muren

In de loop van dit jaar starten tien SAZ-ziekenhuizen met de samenwerking. Een aantal gaat binnen de muren van het ziekenhuis patiënten monitoren om vroegtijdige verslechtering op de verpleegafdelingen te signaleren met behulp van Philips IntelliVue Guardian Solution. Het Bravis ziekenhuis is daar al eerder mee begonnen. Het ziekenhuis gebruikt tevens de biosensor, ook wel slimme pleister genoemd. Door inzet van dergelijke technologie en die goed op elkaar aan te laten sluiten, kan een patiënt sneller doorstromen van de IC naar de verpleegafdeling. Het kan ook heropnames voorkomen. Automatische koppeling met het epd van Chipsoft moet de administratieve last van het zorgpersoneel verlagen.

Thuismonitoring en zelfmanagement

Een aantal andere ziekenhuizen start met thuismonitoring en zelfmanagement door patiënten. Het IJsselland Ziekenhuis werkt op dat gebied al langer samen met Philips voor patiënten met hartfalen en COPD. Zij kunnen vanuit huis waarden meten en die doorgeven aan het ziekenhuis en krijgen ook informatie en tips over hun aandoening.

Verbinding zorgverleners en patiënt

Ook het verbinden van zorgverleners en de communicatie met de patiënt is een speerpunt in de samenwerking. Zo kunnen patiënt en zorgverleners in het platform Engage samen aan de slag met de behandeling. Het platform is toegankelijk voor diverse zorgverleners, zoals de huisarts en de specialist maar ook de mantelzorger. Engage wordt ook gekoppeld aan BeterDichtbij, de dienst die de SAZ-ziekenhuizen eerder al samen ontwikkelden.