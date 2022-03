SAZ start hulpactie voor Oekraïense ziekenhuizen

Ziekenhuizen in Oekraïne hebben grote tekorten aan hulmiddelen en medicijnen. Om hen bij te staan is de SAZ, de vereniging van 29 regionale ziekenhuizen, een actie gestart om medische hulpmiddelen en medicijnen in te zamelen, te vervoeren en af te leveren bij de ziekenhuizen in de Oekraïne. Nederlandse ziekenhuizen kunnen medische hulpmiddelen aanbieden en/ of een financiële bijdrage voor medicijnen geven.

“Ziekenhuizen in Oekraïne weten precies wat zij zelf het hardst nodig hebben”, meldt de SAZ op haar website. Op initiatief van het Oekraïense ziekenhuis in Lviv, nabij de Poolse grens, is er een lijst opgesteld van medicijnen en medische hulpmiddelen waar een aantal ziekenhuizen grote behoefte aan heeft.

Vergunningen

Medische hulpmiddelen worden ingezameld bij een centraal opslagpunt en van daar uit vervoerd tot aan de grens tussen Polen en Oekraïne. Daar vandaan worden de hulpmiddelen vervoerd naar het betreffende ziekenhuis.

Het leveren en vervoeren van medicijnen binnen en buiten Europa is gebonden aan regelgeving en vergunningen. Ziekenhuizen mogen niet zomaar medicijnen geven. Daarom is de IDA Foundation betrokken, die als social entreprise medicatie verstrekt aan ontwikkelingslanden. Zij leveren de gevraagde medicatie met bijbehorende vergunningen tegen ontwikkelingshulptarief. Er is een bankrekeningnummer waarop geld overgemaakt kan worden.

Direct lijntje met Oekraïense ziekenhuizen

Initiatiefnemers zijn Boris Kanen, internist-endocrinoloog in het Zaans Medisch Centrum, Inge de Wit, SAZ-bestuurslid en bestuurder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Bert Kleinlugtenbeld, SAZ-voorzitter en bestuurder van ziekenhuis Nij Smellinghe. “Zij staan in direct contact met het Oekraïense ziekenhuis in Lviv en weten daarom wat er dagelijks nodig is en kunnen daarop meteen actie ondernemen.” De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) steunt dit initiatief.