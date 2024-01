SBOH waarschuwt voor achterblijven instroom van artsen buiten het ziekenhuis

SBOH wil dat het nieuwe kabinet de instroom van artsen in opleiding verbetert. Dat schrijft de organisatie in een brief aan informateur Ronald Plasterk. Volgens bestuursvoorzitter Marlies Telgenkamp is dit thema van cruciaal belang voor de toekomst van de huisartsenzorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg in Nederland.