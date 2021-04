Schadeclaim dreigt voor huisarts die AstraZeneca prikt onder zestig jaar

Dit geldt ook wanneer de patiënt hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Professionele standaard

Shirin Slabbers, senior jurist gezondheidsrecht bij VvAA: “Toestemming van de cliënt heeft niet per definitie tot gevolg dat een arts mag afwijken van de professionele norm, die wordt gevormd door de wet, richtlijnen en adviezen. Als tegen een advies van een gezaghebbende instantie wordt ingegaan, dan kan mogelijk met succes worden gesteld dat de arts niet heeft gehandeld in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, die voortvloeit uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. Zowel in het civielrecht als in het tuchtrecht, is dit het uitgangspunt bij toetsing.”

Verklaring patiënt ongeldig

Een ondertekende verklaring van de patiënt, dat hij of zij de arts niet aansprakelijk zal stellen, biedt evenmin soelaas. Een patiënt behoudt altijd het recht om een zorgverlener aansprakelijk te stellen. Een dergelijke ‘exoneratieclausule’ is dan ook niet toegestaan en, als de arts dat toch doet, nietig, hetgeen betekent dat het geen werking heeft. Bovendien kan de tuchtrechter of bijvoorbeeld de IGJ de arts hier ook weer op aanspreken.

AstraZeneca

Het door de overheid overgenomen advies van de Gezondheidsraad om mensen onder de 60 jaar vooralsnog niet langer met AstraZeneca te vaccineren vanwege zeldzame en ernstige bijwerkingen, zorgt voor veel onduidelijkheid. Huisartsen blijven met voorraden van het vaccin zitten en het animo onder mensen om zich te laten vaccineren, daalt. Er zijn huisartsen die ervoor willen kiezen om personen van 60 jaar en jonger toch te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Met name als het gaat om personen jonger dan 60 jaar, die vallen in de ‘hoog-risicogroepen’. Maar dat is dus onverstandig.

Geen dekking

John Kovács, specialist medische aansprakelijkheid en verzekeringstechniek bij VvAA: “Als een arts ervoor kiest om toch te vaccineren, kan er ook een probleem ontstaan met betrekking tot zijn aansprakelijkheidsverzekering. Er is dan immers sprake van een bewust niet volgen van een gezaghebbend advies.” Shirin Slabbers: “Onder bepaalde omstandigheden kan er dan daarnaast geen dekking zijn onder de rechtsbijstandsverzekering. Hoezeer wij ook begrip hebben voor het dilemma waarvoor huisartsen nu worden gesteld, raden wij op dit moment af om tegen het overheidsbeleid in te gaan en toch te vaccineren.”