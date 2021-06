Scheidend SG Gerritsen: Beeld van rammelend financieel beheer VWS klopt niet

De kritiek op het ministerie van VWS is tijdens de coronacrisis niet mals. Wat Erik Gerritsen als secretaris-generaal het meest heeft gestoken is de kritiek van de Algemene Rekenkamer. Die oordeelde hard over zo’n 5 miljard aan onrechtmatige uitgaven aan corona. Het beeld is bovendien ontstaan dat het financieel beheer bij VWS al twintig jaar rammelt. Dat klopt niet, zegt Gerritsen in zijn afscheidsinterview in Skipr Quarterly .

Tijdens de coronacrisis zwelt de roep om meer regie van het ministerie aan. Het ministerie wordt het favoriete mikpunt voor kritiek. Iedereen weet wat VWS had moeten doen, maar heeft gelaten. Gerritsen ziet het als kruis dat het ministerie moet dragen. Maar het zou in zijn ogen fair zijn als mensen milder zijn. Hij wijst erop dat het nemen van de juiste beslissingen in zo’n crisis erg moeilijk is.

Virus af en toe te slim

“Deze crisis is ongekend. Het virus was onvoorspelbaar. We moesten zoeken, tasten, dingen uitproberen, verschillende opvattingen tot ons nemen en dan een nuchtere en integere afweging maken. We leerden het probleem kennen terwijl we het aan het oplossen waren. Het is waar dat het virus ons af en toe te slim af was, maar veel van de kritiek is ook onterecht. Zo hoorde je vaak dat wij niet zouden weten waar het over gaat in de zorg. Of dat we in een ivoren toren zitten zonder verstand van de praktijk. Terwijl we alles juist zoveel mogelijk met de praktijk hebben gedaan.”

Duurder merk

Om zijn punt te maken vertelt Gerritsen een anekdote over de inkoop van beademingsapparatuur. “Het veld vroeg ons daarbij te helpen. Dat deden we, hoewel we er niet verantwoordelijk voor waren. Ons team ging snel inkopen en stemde dat af met een klankbord van zorgprofessionals. Het devies was kopen, kopen, kopen. Liever te veel dan te weinig. Daardoor konden we precies op tijd tekorten voorkomen, onder meer dankzij een levering van Philips. In plaats van lof kregen we kritiek vanuit de IC van het Amsterdam UMC: hoe kunnen jullie bij VWS nou die eenvoudige apparatuur kopen? In Nederland werken we met een duurder merk. En dan te bedenken dat we toen werden platgebeld door andere ziekenhuizen: breng die apparaten maar, een ander merk is ook goed.”

Rekenmeesters in Den Haag

De kritiek die Gerritsen het meest raakt, is die van Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Hij kraakt in mei 2021 publiekelijk het financieel beheer bij VWS af. Van ruim 9 miljard euro uitgaven tijdens de coronacrisis zou onduidelijk zijn of die rechtmatig zijn. Gerritsen legt uit: “We hebben eigenlijk precies gedaan wat iedereen vroeg: even geen bureaucratie, snel handelen, dreigende tekorten tegengaan en de testcapaciteit opschroeven. Dat alles in een on-Haags hoog tempo. Het devies was: kopen, kopen, kopen. Dus hebben we te veel ingekocht en hier en daar iets waar iets aan mankeert. Dat kunnen we oplossen door overschotten later te gebruiken of te doneren aan landen die ernstige tekorten hebben. Maar wat krijgen we te horen? ‘Foei, jullie hebben de pakbonnen niet bewaard!’ Terwijl we gemakkelijk kunnen nagaan wat er in en uit is gegaan.”

Financieel beheer op orde gebracht

Hij vindt het bijzonder dat de Rekenkamer geen rekening wil houden met de context van de crisis. Je merkt dat deze wereldvreemde opstelling van de rekenmeesters in Den Haag hem steekt. Maar wat hem nog hoger zit, is dat het beeld naar buiten is gebracht dat het financieel beheer VWS al twintig jaar rammelt. “De Rekenkamer voert daarbij verder alleen ons subsidiebeheer – dus niet het hele financieel beheer – aan als argument. Dat speelde vóór mijn tijd. Dat hebben we op orde gebracht, maar toen kwam de Rekenkamer met nieuwe eisen. De drie jaar die het kostte om dat opnieuw op orde te brengen kregen we elk jaar een kwalificatie onvolkomen en uiteindelijk ernstig onvolkomen.” Fel: “Terwijl het gedurende die drie jaar beter werd!”

Inquisitiedemocratie

Het zit hem hoog, omdat dit elkaar de maat nemen volgens hem precies de reden is waarom Den Haag steeds verder van de praktijk vervreemdt. “Van dat afrekenen, straffen en koppen laten rollen word je slechter, depressiever en krijg je de neiging je in te dekken. Zo kweek je angstculturen met ambtenaren die risico’s mijden en in hun schulp kruipen. Terwijl we in Den Haag talent nodig hebben dat wat durft en van de praktijk wil leren.” Wat dat betreft is hij blij dat hij het Haagse nu inruilt voor een functie als directievoorzitter bij woningcorporatie Ymere. “Als ik straks íets niet ga missen is het deze Haagse inquisitiedemocratie van elkaar rode en gele kaarten geven.”

Door Joost Bijlsma

