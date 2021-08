Scholen en GGD’en in gesprek over prikken voor scholieren en studenten

In verschillende van de 25 GGD-regio’s bespreken onderwijsinstellingen en de GGD met elkaar hoe ze scholieren en studenten bij de opening van het nieuwe schooljaar kunnen interesseren voor coronaprikken. Dat bevestigt een woordvoerster van de GGD na een bericht in de Volkskrant.

School

Waar dat allemaal gebeurt, kon ze niet precies zeggen omdat het een zaak is van de regio’s zelf. Soms is er al sprake van de aanvraag voor een prikbus in de buurt van de scholen, die dan ook zal worden gestuurd, soms zijn de gesprekken ook nog maar in een verkennende fase.

Voorlichtingsmaterialen

De focus van de initiatieven ligt puur op voorlichting aan de vaccinatiekandidaten, of ze zich echt laten prikken kunnen ze uiteindelijk altijd zelf bepalen. De GGD verstrekt de nodige voorlichtingsmaterialen aan de scholen.

GGD

Er zijn zorgen bij de GGD’en over mogelijke virusuitbraken op scholen als de vaccinatiegraad niet stijgt. Zo is de GGD Hollands Noorden in gesprek met scholen in het voortgezet onderwijs of die openstaan voor vaccinatie bij scholen. De GGD West-Brabant heeft een afspraak staan om in september internationale schakelklassen te vaccineren. De GGD Amsterdam bespreekt met scholen of medewerkers voorlichting kunnen geven. Bij andere GGD’en “staan de tieners op de agenda”, maar zijn nog geen concrete acties ondernomen.

Niet echt massaal

Tieners kunnen sinds begin vorige maand coronaprikken krijgen, maar stromen nog niet echt massaal toe. “Er zijn niet alleen dergelijke contacten met middelbare scholen, maar ook met hogescholen en universiteiten”, aldus de GGD. (ANP)