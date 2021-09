SDB Groep pakt koppositie met drie overnames

SDB Groep neemt een drietal Nederlandse softwarebedrijven over. Met de overnames van CPM4Care en Infent wordt SDB marktleider in de Business Intelligence (BI)-oplossingen voor de zorg. Met de overname van KindPlanner wil SDB een strategische positie in de markt voor kinderopvang innemen.

SDB Groep biedt oplossingen voor de zorgsector, waaronder software voor HR, planning, salarisadministratie, elektronische cliëntendossiers (ecd), e-learning en business intelligence (BI).

Buy-and-build

In 2018 verkreeg software-investeerder Main Capital een meerderheidsbelang in het bedrijf, dat toen bekend stond onder de naam SDB Ayton. Sindsdien deed SDB Groep vier overnames, gericht op het verkrijgen van een zo breed mogelijk softwaredienstenpakket. De omzet verdrievoudigde door deze buy-and-build strategie. Het aantal medewerkers groeide van 70 in 2018 naar 200 na de laatste overname.

Main Capital

Main Capital Partners is de grote software-investeerder in de Benelux, Dach en Scandinavië. In september 2021 heeft Main ruim 1 miljard euro in beheer en investeerde het in meer dan 120 softwarebedrijven.