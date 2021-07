Sebastiaan Baan nieuwe directeur GGD West-Brabant

Baan komt over van Arkin, een ggz-aanbieder in de Randstad. Hier is hij momenteel kwartiermaker Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie, daarvoor was hij directeur van Arkin BasisGGZ. Eerder was hij directeur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

De nieuwe directeur zal onder meer aan de slag gaan met opzetten van een preventie-infrastructuur en informatievoorziening van en door de publieke gezondheid.

Annemieke van der Zijden werkt sinds 2013 als directeur van de GGD West-Brabant. “Annemieke van der Zijden stond, in corona-tijd langdurig letterlijk vierentwintig zeven klaar voor de publieke gezondheid”, zegt Miranda de Vries, bestuursvoorzitter van de GGD West-Brabant. “In de periode met Annemieke aan het roer heeft de GGD zich sterk vernieuwd qua dienstverlening aan burgers, interne zelforganisatie van teams gerealiseerd, financiële rust gekregen en een groot netwerk opgebouwd met vele samenwerkende ketenpartners en verbinding in het veiligheidsdomein.”