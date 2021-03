Secretaris-generaal VWS vertrekt naar woningcorporatie

“Ik ga weer de praktijk in”, schrijft Gerritsen op zijn LinkedIn-pagina. “Een praktijk met als werkingsgebied de metropool regio Amsterdam, waarin ik kan blijven doen waar mijn passie ligt: verschil maken voor kwetsbare mensen. Dit keer vanuit de belangrijke invalshoek van goed wonen voor mensen met een kleine beurs en andere uitdagingen in het leven. Naast de zorg een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Met het mooie vooruitzicht om weer elke dag op de fiets naar mijn werk te kunnen gaan en zo weer verder te werken aan een gezonde leefstijl.”

Coronajaar

In een uitgebreide post geeft Gerritsen aan dat zijn vertrek bij VWS hem ook wel zwaar valt. Hij richt zich daarin tot de vele mensen met wie hij heeft samengewerkt. “We hebben bergen verzet met elkaar, niet in de laatste plaats in het afgelopen corona-jaar (..). We deden massaal wat nodig was in intensieve samenwerking ook al stond dat veelal niet in onze taakomschrijving. We namen in extremo verantwoordelijkheid voor zaken waar we niet verantwoordelijk voor zijn zonder verantwoordelijkheid over te nemen. Een houding die deze tijd van ongetemde maatschappelijke vraagstukken hard nodig zal blijven hebben.”

Gerritsen was zes jaar SG op VWS.