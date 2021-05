Seelen en Van Duren in raad van bestuur Flevoziekenhuis

Seelen volgt Edo Schubert op, die sinds 1 mei in de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis zit. Van Duren neemt de portefeuille over van Annette Fijn van Draat, die deze maand afscheid neemt van het Flevoziekenhuis. Anita Arts blijft voorzitter van de raad van bestuur.

Seelen is als transplantatienefroloog en CMIO (Chief Medical Information Officer) verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij beschikt daarnaast over ruime ervaring als onderzoeker, docent, medisch manager en vervult adviserende en bestuurlijke functies in de noordelijke regio en het CMIO-netwerk. Tevens is hij toezichthouder.

”De komende jaren wil ik mijn uiterste best doen om met verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgprofessionals, de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg van het Flevoziekenhuis verder te ontwikkelen”, zegt Seelen.

Maartenskliniek

Van Duren heeft veel ervaring als financieel directeur/manager en is ook toezichthouder. Hij is nu zes jaar financieel directeur van de Sint Maartenkliniek in Nijmegen. Hij bekleedde eerder functies bij onder meer zorgverzekeraar Menzis.

“Ik verheug me op de start bij het Flevoziekenhuis. Een mooi, ambitieus en groeiend ziekenhuis dat sterk inzet op samenwerking met partners om haar ambities te verwezenlijken”, aldus Van Duren.