SEH-artsen roepen op tot nieuwe keuzes rond acute zorg

De Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) mist in de verkiezingscampagnes een debat over toekomstbestendige acute zorg. De NVSHA doet daarom een dringend beroep op politieke partijen om in de verkiezingscampagne duidelijk te maken welke keuzen zij gaan maken. Acute zorg van hoge kwaliteit die toegankelijk is voor de burger en betaalbaar voor de samenleving, is van groot maatschappelijk belang, volgens de NVSHA.

De NVSHA roept daarom op tot het maken van nieuwe keuzen. Daarbij moet ingezet worden op zorg die iets toevoegt aan de gezondheid van de patiënt, die bewezen effectief is en die toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit is. Een ander punt dat de NVSHA onder de aandacht van politieke partijen wil brengen is de inrichting van ‘Spoedpleinen’.

Voortzetten of bijsturen

Het zorgbeleid was in de afgelopen tien tot vijftien jaar gericht op schaalvergroting en efficiëntie. De NVSHA merkt op dat dit beleid heeft bijgedragen aan de huidige problemen in de acute zorg: steeds grotere personeelstekorten, groeiende bureaucratie, verminderde toegankelijkheid en meer overmatige drukte. De vraag is of partijen het huidige beleid willen voortzetten of dat er moet worden bijgestuurd.

De beroepsvereniging maakt in haar visiedocument over de toekomst van de acute zorg andere keuzen voor een duurzame en toekomstbestendige acute zorg. Preventie van acute zorg, continuïteit van hulpverlener en de juiste schaal staan daarbij centraal.

Concentratie

Het belang van concentratie van hoogcomplexe acute zorg in gespecialiseerde centra moet niet betekenen dat de overige 95 procent van de acute zorg niet langer dicht bij de patiënt mogelijk is, vindt de NVSHA. Zij vinden concentratie van hoogcomplexe en arbeidsintensieve zorg in specialistische centra belangrijk, maar benadrukt dat het daarbij gaat om ‘slechts’ 5 procent van alle gevallen waarin een patiënt spoedeisende hulp nodig heeft.

NVSHA-voorzitter David Baden: “Uit Nederlands en internationaal onderzoek blijkt dat het samenvoegen van ziekenhuizen tot steeds grotere instellingen, de zorg niet verbetert. Het lijkt efficiënt, maar dat is het niet. Voor de acute zorg geldt dat 95 procent van alle patiënten uitstekend – misschien zelfs het beste – kunnen worden behandeld op SEH-afdelingen van algemene ziekenhuizen.”

“De meest effectieve zorg vindt plaats als er sprake is van teams en netwerken van professionals die elkaar kennen. Daarnaast is de nabijheid van het sociale netwerk voor patiënten van groot belang. De invloed ervan op het voorkomen van zorg, positieve invloed op gezondheid en herstel van patiënten, mag niet worden onderschat”, zegt Baden.

Koerswijziging

De NVSHA roept politieke partijen op om bij de toekomstige inrichting van acute zorg aandacht te geven aan het op peil houden ervan. Het maken van ‘andere keuzen’ is een oplossing voor de uitdagingen die nu worden ervaren in de acute zorg. De NVSHA vraagt de partijen de ervaringen van de afgelopen periode onder ogen te zien en bij te dragen aan een fundamentele koerswijziging van het zorgbeleid.