De spoedeisende hulp in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp is donderdagmiddag gesloten. Tijdens graafwerkzaamheden is een stroomkabel geraakt, waardoor het ziekenhuis kampt met een stroomstoring.

Operaties en bezoekuren kunnen wel doorgaan. Ook afspraken in de polikliniek blijven over het algemeen staan, al is het mogelijk dat sommige mensen worden afgebeld.

Andere locaties van Alrijne – in Alphen aan den Rijn en in Leiden – hebben geen last van de stroomstoring.

Verholpen

Het ziekenhuis laat weten dat de stroomstoring donderdagmiddag weer is verholpen. De SEH is weer geopend. (ANP)