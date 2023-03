SEH’s gemiddeld 38 minuten per dag dicht

Een gemiddelde SEH in Nederland was in januari gemiddeld 38 minuten per dag dicht voor ambulances. Door overbelasting konden de ziekenhuizen geen acute patiënten opvangen. Het is voor het eerst dat LNAZ cijfers over het aantal SEH-stops openbaar maakt.

Foto: Sjoerd van der Wal/ Getty Images/iStock

Dat blijkt uit een brief van LNAZ aan het ministerie van VWS. De ziekenhuizen in de ROAZ’en Midden (vijf SEH’s) en Noord (negen SEH’s) waren het langst gesloten: gemiddeld precies een uur per dag. ROAZ Oost (zes SEH’s) scoorde het beste: in die regio was de Eerste Hulp gemiddeld acht minuten per dag dicht in januari.

De rest van de ROAZ’en (Noord Holland/Flevoland, West, Zuidwest en Zwolle) zitten daartussen, met een SEH-stopduur van respectievelijk gemiddeld 33, 25, 34 en 24 minuten per dag. Drie regio’s zijn niet meegeteld in de cijfers van LNAZ, omdat Euregio, Brabant en Limburg deze data niet willen delen.

Disbalans vraag en aanbod

In een bijgeleidende brief aan VWS schrijft LNAZ dat een groot of toenemende aantal SEH-stops “ten onrechte kan worden opgevat als een toenemend probleem in de toegankelijkheid tot SEH-zorg”. Het geeft volgens LNAZ wel aan dat er vaker een “disbalans” is tussen vraag en aanbod op de SEH’s. Dat gebeurde 571 keer in januari. Die maand moesten de SEH’s in de zeven ROAZ-regio’s 571 een stop afkondigen.

In een korte schriftelijke reactie dringt minister Kuipers van VWS er bij de ziekenhuizen in Brabant, Euregio en Limburg op aan, “conform de afspraak uit IZA”, zich aan te sluiten op het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om hun SEH-cijfers te delen.

Vragen van Tweede Kamer

Al jaren vragen onder meer Tweede Kamer en diverse zorgorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van SpoedeisendeHulp-Artsen (NVSHA), publicatie van de SEH-stops op ziekenhuisniveau. Dit wil LNAZ niet, laat het aan Kuipers weten. De minister legt zich neer bij die weigering. LNAZ heeft slechts gegevens aangeleverd van één maand, terwijl Kamer en NVSHA meerjarige data willen.

SEH-stops in Midden-Nederland

Twee weken geleden maakte Zorgvisie cijfers bekend over heel 2022 van twaalf SEH’s in Midden-Nederland. Daar bleek het aantal stops in het laatste kwartaal te zijn gestegen met 134 procent. De SEH’s in die regio waren in die laatste drie maanden per dag gemiddeld 1 uur en 10 minuten dicht voor ambulances.