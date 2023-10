SEMD IJmond krijgt 2,8 miljoen euro aan IZA geld

Het regioplan voor een Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) op een nieuw te bouwen Spoedplein in Beverwijk is als een van de eerste van Nederland goedgekeurd door zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

IZA

Het initiatief is beloond met 2,8 miljoen euro aan transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord. Voor de inwoners van Midden-Kennemerland en IJmond werken de deelnemende partijen HV-MK, Huisartsenpost Beverwijk, Parnassia Groep, ViVa! Zorggroep, RAV Kennemerland en het Rode Kruis Ziekenhuis al jaren goed samen in de acute zorg. Het goedgekeurde transformatieplan SEMD onderstreept de nauwe samenwerking.

Transformatieplan

De partijen hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt aan een transformatieplan die de vernieuwende spoedzorg voor hun patiënten mogelijk maakt. Programmamanager Peter van Felius: “Uniek is dat triage-, behandel- en verwijsfuncties van al deze aanbieders van acute zorg zoveel als mogelijk onder één nieuwe gezamenlijke SEMD vallen. Alle aangesloten aanbieders hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de in-, door- en uitstroom te optimaliseren. Dit leidt tot passende acute zorg die begrijpelijk en goed vindbaar is voor patiënten. We weten elkaar al goed te vinden maar erkennen dat er in onze regio een grote gezamenlijke veranderopgave ligt door een complexe en snelgroeiende zorgvraag, in combinatie moet een krimpende arbeidsmarkt.”

Passende zorg

De partijen realiseren zich dat er nog belangrijke stappen te maken zijn in het sectoroverstijgend samenwerken. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg en leidt tot meer “passende zorg” zoals het IZA beoogt. Goede samenwerking voorkomt inefficiënties, onduidelijkheden voor de patiënt, onnodige verwijzingen, verkeerde bedden, groeiende werkdruk, verstopte door- en uitstroom en oplopende kosten.

De SEMD wil als nieuwe poort voor de eerstelijns acute zorg een ‘lighthouse project’ zijn, om ook bestaande spoedpleinen te inspireren om over meer lijnen en domeinen samen passende en toekomstbestendige acute zorg te leveren. Van Felius: “Dit is het eerste regionale keteninitiatief dat met maar liefst zes partijen ook de daadwerkelijke toets doorstaat: een goedgekeurd transformatieplan. We zijn dan ook enorm trots op de samenwerking, het doorzettingsvermogen en de toewijding van alle partijen om onze SEMD mogelijk te maken.”

Mogelijk zorgcoördinatiecentrum

Het plan beschrijft de overheveling van lichte behandelingen in de tweedelijns SEH naar de gezamenlijke eerstelijns SEMD. Personeel zal door ontdubbelen, taakverruiming, taakroulatie en taakverrijking naar gehoopt, meer werkplezier krijgen en efficiënter in avonden, nachten en weekenden gaan werken. Andere ambities zijn het reduceren van verkeerde-bed-dagen en het samen voorkomen van ambulanceritten. Het SEMD komt op het nieuwe spoedplein in Beverwijk dat in augustus 2024 zal worden opgeleverd. In de acute keten sluit een SEMD als verwijspartner met haar fysieke triage, daadwerkelijke diagnose en behandeling ook goed aan op een mogelijk zorgcoördinatiecentrum (ZCC) die voornamelijk de telefonische triage organiseert.