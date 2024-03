‘Senioren rekenen te veel op zorg en overheid’

Het Nationaal seniorenpanel deed in opdracht van ANBO-PCOB een onderzoek met de hoofdvraag: Bent u voorbereid op die toekomst? Bijna achtduizendmensen deden hieraan mee.

Niet naar verpleeghuis

Opvallend is dat veel senioren niet in een verpleeghuis terecht willen komen. Als ze zorg nodig hebben, geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan dat ze het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met thuiszorg.

De senioren is ook gevraagd of hun woning geschikt is voor zorg. Maar liefst 61 procent van de 65-plussers zegt in zo’n situatie in de huidige woning te kunnen blijven wonen. “Hoewel dit op het eerste gezicht positief lijkt, betekent dit tegelijkertijd dat de woning bij 39 procent niet geschikt is om er te blijven wonen. Ook een groot deel van de oudere senioren heeft een woning die ongeschikt is als ze zorgbehoevend worden”, tekent ANBO-PCOB daarbij aan.

Netwerk

Als het gaat om zorg moeten veel ouderen steeds vaker zelf oplossingen vinden binnen hun netwerk van familie en vrienden. Als iemand 24 uur per dag zorg nodig heeft, wordt dat lastig. Eén op de vijf senioren geeft aan geen idee te hebben hoe ze deze complexe situatie zouden moeten aanpakken. 42 procent van de senioren verwacht dat hun partner samen met de thuiszorg deze zorgsituatie zal opvangen. Eén op de vijf vertrouwt erop dat professionele zorgverleners dit zullen regelen. Anderen rekenen op een netwerk van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden om de meest urgente hulp te bieden, samen met de thuiszorg.

Oneerlijk

Mantelzorg is een belangrijke pijler in de zorg. 48 procent van de senioren die zelfstandig wonen, verleent zelf zorg of ondersteuning aan iemand in de omgeving. Met een groeiend aantal ouderen in de samenleving en een stijgend tekort aan professionele zorgverleners, wordt de behoefte aan zorg alleen maar groter. Bijna de helft (47 procent) van de zelfstandig wonende senioren vindt het echter oneerlijk dat in het overheidsbeleid mantelzorg ook wordt verwacht.