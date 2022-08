Seniorencoalitie: IZA zet streep door plan langer thuis wonen

In de WOZO schetst minister Helder (VWS) een toekomstbeeld met inzet op een sterke basiszorg in de wijk, eigen regie senioren en samen vitaal ouder worden. “Met deze voorgenomen bezuiniging wordt er een streep gezet in de plannen voor langer thuis wonen. Dit kabinet moet snel duidelijk maken waar het voor wil staan, want de zorguitdagingen die er liggen zijn al groot genoeg”, aldus de Seniorencoalitie.

Veel steun nodig

De voorgenomen bezuinigingen op huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen slecht uitpakken, volgens de Seniorencoalitie: “Om langer thuis te kunnen blijven wonen, zullen senioren daar alle steun bij nodig hebben. Zowel signalerend als verzorgend. De inzet op eigen regie vraagt om een sterke basisinfrastructuur in de wijk.” Seniorencoalitie wil dat de conceptversie snel van tafel gaat.

“Zonder een investering op die infrastructuur en de toekomstige wensen, kunnen we WOZO in de prullenbak gooien, samen met het motto ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Het ministerie moet met één mond spreken en de klokken gelijk zetten als het gaat om de ambities die we met elkaar hebben afgesproken.”