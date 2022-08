IZA lekt uit: korting op huisartsen en wijkverpleging, hogere norm artsen

Dat staat in het concept-IZA dat het ministerie van VWS dit weekend naar enkele betrokkenen heeft gestuurd. De bezuiniging is verwarrend, want de auteurs gaan op één moment uit van de begroting en op een ander moment van het daadwerkelijk uitgegeven bedrag: voor de huisartsen en de wijkverpleging is er de afgelopen jaren veel geld niet uitgegeven (onderuitputting). Als de komende jaren wèl alle budgetten voor de huisartsen worden uitgegeven, is sprake van een volumegroei van 2 procent in 2023, oplopend tot 3,5 procent in 2026.

