Sensire stelt renovatie verpleeghuizen uit

Medewerkers die op de Slingebeek aan de slag zouden gaan, worden op andere posities bij Sensire, Markenheem en Azora ingezet. Wel biedt Sensire het gebouw aan bij de GGD en de GHOR (Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) om in te zetten bij een mogelijk tekort van ziekenhuis- of verpleegbedden.

Voor het stilleggen van de projecten zijn twee belangrijke redenen, zegt directeur Wonen met Zorg Frederik Lindenhovius: “De overheid adviseert dringend om het contact met kwetsbare ouderen zo minimaal mogelijk te houden. Daar hoort nu geen verhuizing bij. Ook is de situatie op dit moment zo veranderlijk, dat we het niet verantwoord vinden om nu een verhuizing of verbouwing in gang te zetten.”

Een andere belangrijk argument was de verantwoordelijkheid voor medewerkers en de zorgverlening in de regio. “We verwachten dat de zorgvraag in de regio fors gaat toenemen en ook collega’s gaan uitvallen. Daarom stoppen we al onze energie in het in stand houden van het zorgproces. Alle andere niet noodzakelijke projecten die daarvan afleiden stellen we tot nader order uit”, aldus Lindenhovius.