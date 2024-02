Sensor leidt tot snellere hulpverlening na valpartij ouderen

Door snel te detecteren dat iemand is gevallen, kan er snel medische hulpverlening geboden worden. Vooral voor ouderen kan het een uitkomst zijn om een sensor te dragen die snel een signaal afgeeft wanneer de drager gevallen is. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Xueyi Wang.

In zijn promotieonderzoek bestudeerde Wang valdetectie vanuit verschillende invalshoeken en benaderingen. Hij werkte daarvoor met een camera die een persoon op het lijf kan dragen en ontwikkelde algoritmes om op basis van de beelden te detecteren of er sprake was van een val.

Alarmering

Bovendien onderzocht hij de mogelijkheden voor event-based camera’s; camera’s die alleen actief beeld registeren als er iets verandert in de helderheid van de waarneming, waardoor ze energiezuiniger zijn. Door ouderen een sensor te laten dragen die afgeeft dat er een valpartij heeft plaatsgevonden, kan er sneller hulp ingeschakeld worden.

Wang voerde zijn onderzoek uit bij het Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence. Hij gaat verder als postdoc bij de Rijksuniversiteit Groningen.