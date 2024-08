Sevagram en Stichting de Keerderberg samen in fusie

Binnen een voormalig klooster, wat grenst aan het zorgcentrum van Stichting de Keerderberg, wordt ruimte gemaakt voor ruim zestig extra kamers voor intramurale zorg. In verband met dit besluit sluit Sevagram een van de Heerlense locaties. De verwachting is dat de bouw van het klooster in de loop van 2025 start.

Community Care

Een belangrijke reden voor de fusie ligt bij vastgoedontwikkelaar 3W. Zij zijn namelijk van plan om in de desbetreffende omgeving een nieuwe buurt te ontwikkelen. Binnen deze nieuwe buurt gaat Community Care het uitgangspunt zijn. Hierbij neemt Sevagram de regie zal nemen samen met onder andere de projectontwikkelaar, de gemeente en vrijwilligers.

Stichting de Keerderberg laat weten met Sevagram in zee te gaan door het vertrouwen in de organisatie. De fusie zorgt er volgens de stichting voor dat de zorg die geleverd wordt op de Keerderberg nu ook toekomstbestendig is.