Severinus-bestuurder stapt over naar Vivent

Pieter Hermsen start op 1 oktober als bestuurder van zorgorganisatie Vivent in Den Bosch. Hij volgt daarmee Peter Hoppener op, die als interim-bestuurder voor ruim een jaar verbonden is geweest aan Vivent.

De bestuurswissel vindt plaats per 1 oktober, zodat tijdens de coronacrisis de continuïteit in het bestuur van Vivent is gewaarborgd.

Hermsen (1960) is momenteel bestuurder van de aanbieder van gehandicaptenzorg Severinus in Veldhoven, een functie die hij sinds 2015 bekleedt. Daarnaast is lid van de raad van toezicht van Vivantes Zorggroep, een vvt-organisatie in de Westelijke Mijnstreek en docent Strategisch HRM bij opleidingsinstituut ICM.

Bij Severinus heeft Hermsen onder meer bijgedragen aan de stap naar zelforganiserende teams en inbedding van het kwaliteitsdenken in de zorg. Voor de werving van een opvolger heeft Severinus bureau Crown Gillmore in de arm genomen.