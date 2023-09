Sfeer gelaten bij Erasmus MC dag na schietpartij

Een vrouwelijke werknemer die donderdag aanwezig was tijdens het schietincident zegt “rustig te zijn” en gelooft dat “alles nu onder controle is.” Een andere medewerker laten weten nog altijd “gechoqueerd” te zijn en heeft “onrustig geslapen”.

Een mannelijke werknemer laat weten dat hij donderdag nog gemaild was voor eventuele slachtofferhulp, maar zegt vrijdagochtend: “Ik zit er niet meer zo mee.”

Geen politie

Bij het ziekenhuis is geen politie meer aanwezig. Wel staan er veel busjes voor brandschadeherstel voor de deur.

Een vrouw die werkt op de kliniek Urologie & Gynaecologie vond de rit in de metro vanmorgen “nog een beetje eng”, maar gaat ervan uit dat het op de kliniek waar zij werkt “veilig zal zijn”. Een andere vrouw, die werkt op de afdeling Hematologie, was er donderdag niet. De “tranen stroomden over de wangen” toen ze op tv zag wat haar collega was overkomen. Dat ook een vrouw en haar 14-jarige dochter zijn doodgeschoten, noemt ze “verschrikkelijk”.

Druk met nazorg

Het Erasmus MC kan desgevraagd nog geen verklaring geven over de gebeurtenissen van donderdag. Het ziekenhuis is nog druk bezig met nazorg voor medewerkers en studenten. “Het is een enorme schok geweest”, laat een woordvoerder weten. Mogelijk volgt er later op de vrijdag nog een statement van het ziekenhuis. (ANP)