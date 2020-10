SGE vernieuwt raad van toezicht

De nieuwe leden nemen de plaats in van Jan Tromp en Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, van wie de zittingstermijn is verstreken. Alwine de Jong trad eerder dit jaar aftrad in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie. De rol van voorzitter Tromp wordt per 5 november overgenomen Jeroen van Duren.

Nieuwe leden

Erends is lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo. Eerder was hij onder meer bestuursvoorzitter van de Baalderborg Groep en directeur Zorg bij Achmea. Van de Walle was tot 2017 bestuursvoorzitter van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Momenteel is ze actief als toezichthouder en auditor van de NVZD. Wang is als CTO/ CPO bij uitgeverij Vakmedianet verantwoordelijk voor de digitale doorontwikkeling van vijftig vakbladen.