SGP oogst kritiek met actie bij abortuskliniek

Abortuskliniek Gynaikon heeft regelmatig problemen met een groepje antiabortusactivisten, waar SGP-leider Chris Stoffer zich donderdag bij aansluit om zijn standpunt over abortus duidelijk te maken. Tegen de gemeentelijke regels in spreken sommige activisten toch vrouwen aan in de buurt van de vestiging in Rotterdam, zegt directeur Gerrit Zomerdijk. Over de actie van Stoffer zegt Zomerdijk: “Hij mag daar staan, als hij zich maar netjes aan de regels houdt.”

“De vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed in Nederland, het is ontzettend belangrijk om daar niet aan te knibbelen”, zegt Zomerdijk. “Onze patiënten hebben echter ook recht op privacy. Zij horen onbelemmerd toegang tot onze kliniek te krijgen. Daar zijn allemaal regels voor.”

Zo is voor de kliniek in Rotterdam vastgelegd dat betogers aan de overkant van de straat mogen staan, mits ze daar kennisgeving van doen bij de gemeente. “Ze mogen ook niemand aanspreken die naar onze kliniek gaat.”

In principe werkt de regeling, zegt Zomerdijk, “maar er zijn een aantal dames die denken dat het allemaal anders kan.” Die spreken volgens de directeur van Gynaikon toch willekeurige vrouwen aan, van wie ze vermoeden dat ze naar de kliniek gaan. “Als wij het in de gaten hebben, bellen we de politie. Die komt dan ook.” Om echt te kunnen ingrijpen, moeten politiemensen wel zelf constateren dat iemand de regels overtreedt. Meestal blijft het daarom bij een gesprek.

Over de samenwerking met de gemeente Rotterdam en burgemeester Ahmed Aboutaleb is Zomerdijk tevreden. “Ik ben blij met zijn beleid, dat is in sommige gemeenten heel anders.”

De SGP heeft duidelijk gemaakt dat Stoffer en kandidaat-Kamerlid Diederik van Dijk wel bij klinieken gaan staan, maar niet van plan zijn om daar zelf mensen aan te spreken. Gynaikon hoopt dus dat ze zich daaraan zullen houden.

CU-leider Bikker: zou het niet doen

Partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie uit voorzichtige kritiek op haar collega Chris Stoffer van de SGP. Hij is van plan om donderdag met betogers bij een abortuskliniek te staan. Dat zou Bikker niet doen, zegt ze in het Radio 1 Journaal. De politica is ook tegen abortus, maar vindt het beter als mensen naast vrouwen gaan staan die een abortus willen plegen in plaats van tegenover ze.

De politica vindt het een “groot goed” dat demonstreren mag, “maar altijd in het besef dat vrouwen daar in een noodsituatie zijn”. Ze vindt het wel kunnen als mensen “in alle bescheidenheid” het gesprek aangaan met vrouwen die dit overwegen.

Soms hebben “hulpverleners toch iets kunnen betekenen voor die vrouwen” bij zo’n ontmoeting, weet Bikker. Ze kent bijvoorbeeld verhalen van vrouwen die onder druk stonden van hun familie om abortus te laten uitvoeren of knel zaten met huisvesting. Het wordt wat Bikker betreft “te makkelijk in een frame gezet alsof we hier in Amerika zijn” als deze vrouwen worden benaderd door mensen die hulp aan willen bieden.

Tientallen jaren terug in de tijd

Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz is niet te spreken over de actie van de SGP om bij betogers in de buurt van abortusklinieken te staan. Ze is “klaar met dit oerconservatieve gedoe”, schrijft Yeşilgöz in een felle tweet. “Onbegrijpelijk dat je je daarmee inlaat”, zegt ze tegen SGP-leider Stoffer. Mirjam Bikker (ChristenUnie) sprak zich al uit tegen de actie: zoiets zou zijzelf niet doen, zei de politica in het Radio 1 Journaal.

Stoffer staat donderdag bij wat de partij “pro-life wakers” noemt, betogers die in gesprek gaan met vrouwen die een abortuskliniek bezoeken. Op deze protesten is veel kritiek. Klinieken zelf geven aan dat vrouwen de ongevraagde toenadering van deze ‘wakers’ als pijnlijk kunnen ervaren. “Wij laten ons niet tientallen jaren terug in de tijd zetten”, aldus Yeşilgöz op X. “Klaar met dit oerconservatieve gedoe. Voor de deur van een abortuskliniek betogen tegen vrouwen die echt geen eenvoudige keuze hebben gemaakt, is ronduit intimiderend.”

De SGP-voorman zegt in een reactie op de kritiek van Yeşilgöz dat het hem om “twee levens” gaat: “Dat van de vrouw, maar óók om dat van het kind”. Volgens hem zien regelmatig “meerdere vrouwen” af van abortus “omdat ze alternatieven (…) op een zorgvuldige en liefdevolle manier aangeboden krijgen”.

D66-leider Rob Jetten noemt het “zeer ongepast” dat de SGP anti-abortusbetogers bijstaat. “Het lastigvallen en intimideren van vrouwen op een heel kwetsbaar moment moet stoppen”, vindt hij. “Vrouwen die na lang wikken en wegen zelf de moeilijke keuze maken voor abortus, laat je met rust.” (ANP)