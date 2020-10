Shequita Kalloe benoemd tot nieuw lid raad van bestuur Argos Zorggroep

Shequita Kalloe treedt per 1 december 2020 toe tot de Raad van Bestuur van Argos Zorggroep. Ze neemt het portefeuille Behandeling en Zorg onder haar hoede, en volgt hiermee Alfred Roobol op die Argos Zorggroep per 1 januari 2021 zal verlaten.

Kalloe is momenteel directeur Zorg bij Kwintes in Zeist. Na het afronden van een haar studie Beleid en Management in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit bekleedde ze verschillende management- en directiefuncties in de zorg.

Nieuw carrièrepad

Alfred Roobol, van huis uit arts, is de afgelopen vijf jaar bestuurder geweest bij Argos Zorggroep in Schiedam. Ook is hij bij zorgverzekeraar CZ, de Orde van Medisch Specialisten, Jeugdzorg Nederland en het Franciscus Gasthuis & Vlietland werkzaam geweest. Na bijna 66 jaar besloot hij zijn professionele carrière anders vorm te geven.