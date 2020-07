Sherpa vernieuwt raad van toezicht

De raad van toezicht van Sherpa telt twee nieuwe leden in de personen van Tanja Enninga en Gerard de Bruijn. Zij volgen respectievelijk Petri Embregts en Jorien Crol op.

Enninga is senior-onderzoeker bij Hogeschool Utrecht met een focus op innoveren in een complexe omgeving. Zij houdt zich onder meer bezig met co-design en participatief ontwerp van innovatieve interventies, met de nadruk op de gezondheidszorg. Enninga is benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad en Centrale Vertegenwoordigersraad en volgt Petri Embregts op als lid van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HRM.

De Bruijn is directeur en eigenaar van Humanagement, een interim- en projectmanagement bureau op het gebied van facilitaire dienstverlening en huisvesting. Zijn kennis en ervaring ligt vooral op het gebied van organisatieverandering, besturingsfilosofie en serviceconcepten. Op grond van zijn brede strategische blik is hij Jorien Crol opgevolgd als lid Auditcommissie Financiën, Vastgoed en ICT.

De twee nieuwe leden vormen samen met voorzitter Hendrik Beelen, Helene Wüst en Paul Westhoff sinds 1 juni de nieuwe raad van toezicht bij de aanbieder van zorg, ondersteuning en gehandicaptenzorg.