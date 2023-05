Sicco Louw nieuwe CFO bij het RIVM

Sicco Louw wordt de nieuwe directeur bedrijfsvoering en CFO bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij start per 1 juni 2023.

Louw studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde Bedrijfskunde aan de IBO Zeist. Daarna was hij interim-manager P&O en directeur BZK Flex bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 2020 is Louw interim-manager via ABD Interim en heeft diverse opdrachten gedaan bij het RIVM, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGK) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vliegende keep

Als waarnemend directeur geeft Louw al leiding en richting aan de bedrijfsvoering, organisatievraagstukken, staf en een aantal uitvoeringstaken. “Sicco is al ruim een jaar vliegende keep in de DR van het RIVM. Als adjunct-directeur van het centrum Infectieziekten Bestrijding, als waarnemend directeur Volksgezondheid en Zorg, en daarna als waarnemend directeur Bedrijfsvoering”, reageert Hans Brug, directeur-generaal bij het RIVM.

Ook blijft Louw in de rol van plaatsvervangend directeur-generaal RIVM. De nieuwe directeur bedrijfsvoering en CFO start per 1 juni 2023 met zijn nieuwe rol.