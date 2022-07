Sigra en VBZ gaan na fusie verder als provinciaal netwerk

Sigra en samen Voor Betere Zorg (VBZ) zijn per 1 juli gefuseerd. Onder de naam Sigra gaan de twee regionale netwerkorganisaties verder als provinciaal netwerk in Noord-Holland.

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg staan onder grote druk. Reden voor Sigra en samen Voor Betere Zorg om per 1 juli 2022 te fuseren tot een provinciaal netwerk. Dat doen zij met instemming van de leden, 150 zorg- en welzijnsleden.

Regionale samenwerking

De nieuwe organisatie Sigra bestrijkt Noord-Holland – verdeeld in 5 regio’s – en is een samenwerkingsverband van zorg en welzijnsorganisaties. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, werkt Sigra aan een programmatische regionale aanpak. Dat doen zij in samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars en onderwijs op de thema’s Welzijn & Zorg, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Digitale Zorg.

De sleutel tot deze noodzakelijke transitie ligt volgens Sigra bij hechte regionale samenwerking binnen dynamische zorg- en welzijnsnetwerken. Daarbij wordt er in gezamenlijkheid over organisatie- en domeingrenzen heen gewerkt. “Het is mijn overtuiging dat we deze verandering alleen voor elkaar krijgen als we niet alleen uitgaan van wet- en regelgeving, financiering en verantwoording, maar vooral de gezondheid van mensen als uitgangspunt nemen”, vertelt Saskia Schalkwijk, directeur-bestuurder van Sigra.