Sigrid Baas benoemd als bestuurder a.i. van Dianet

Op 1 september start Sigrid Baas als interim bestuurder bij Dianet; een categoraal ziekenhuis met als missie “de kwaliteit van het leven te verbeteren van mensen die geraakt worden door nierfalen en moeten dialyseren, in een van de dialysecentra of in de thuissituatie”.

Dianet is een stichting en behoort als zelfstandig dialysecentrum tot de categorale ziekenhuizen. Met ongeveer 350 medewerkers op diverse gebieden adviseren en behandelen de zorgprofessionals van Dianet sinds 1968 nierpatiënten. Ook ontwikkelen zij behandelvormen waar nierpatiënten behoefte aan hebben en doen hun bijdrage aan onderzoek in samenwerking met verschillende zorgpartijen.

Afscheid

Haar voorganger Wendela Hingst neemt na vijf jaar afscheid van Dianet als voorzitter van de raad van bestuur en gaat voor het vervolg van haar carrière aan de slag bij het UWV. Wendela maakte zich sterk voor passende en persoonsgerichte zorg, nieuwe vormen van samenwerking, en (sociaal) rendement van zorginnovaties.

Ervaren bestuurder

Sigrid Baas is een ervaren bestuurder in de profit en non-profit sector. Die ervaring neemt ze mee naar Dianet. De raad van toezicht van Dianet is blij met haar komst en heeft er veel vertrouwen in dat zij Dianet op koers kan houden in de periode dat de raad van toezicht zich buigt over de definitieve invulling van de bestuursfunctie.