Sint Jacob heeft ‘revolutionair’ nieuw model medezeggenschap

Ouderenzorgorganisatie in de regio Zuid-Kennemerland, Sint Jacob, werkt met een nieuw model voor medezeggenschap. Volgens de vvt-organisatie werkt de traditionele werkwijze van de OR meer zeggenschap van medewerkers juist tegen.

In het nieuwe model ‘Modern medezeggenschap bij Sint Jacob’ werkt de OR met locatieduo’s: aan elk van de acht locaties van Sint Jacob worden twee OR-leden gekoppeld, waarvan er een op de locatie werkzaam is en de ander niet. De locatieduo’s gaan naar de locaties om in gesprek met medewerkers te horen wat er goed gaat en vervolgens met het management van de locatie af te stemmen hoe het beter kan. Dit zorgt voor betrokkenheid van veel medewerkers die voorheen nooit contact hadden met de OR. Het dagelijks bestuur van de OR geeft de duo’s veel ruimte om eigen invulling te geven aan het overleg en coacht de duo’s in hun rol.

Medezeggenschapteams

Daarnaast zijn er medezeggenschapteams, waarin OR-leden en medewerkers, samen werken aan een bepaald vraagstuk. Denk aan een andere manier van werken, een nieuwe visie op opleiden, een verbouwing of het veranderen van werktijden. OR-leden, zelf getraind in het voeren van een gelijkwaardig gesprek met het management, coachen binnen deze teams de medewerkers om beter de dialoog met het locatiemanagement aan te kunnen gaan.

Strategisch overleg

Tot slot is er een strategisch overleg waarbij een aantal vaste OR-leden elk kwartaal met de raad van bestuur van gedachten wisselt over inhoudelijke thema’s. Ook wordt besproken hoe er meer regie kan ontstaan op de inspraak van medewerkers.

Bestuurder Eduard van Bockel denkt dat met een traditionele OR de doelstelling van meer inspraak voor medewerkers moeilijker is te realiseren. “Ik geloof in het belang van goede inspraak door medewerkers en voel een verantwoordelijkheid om dit goed te organiseren, zodat je samen verder komt. Dat kan alleen als de OR ook instapt. En dat heeft de OR gedaan. We doen het echt met elkaar. Daar ben ik trots op.”