Sint Jacob ruilt kavels voor nieuwbouw woonzorgcentra in Haarlem

Sint Jacob wil de kavel van zorgcentrum Nieuw Delftweide inruilen voor een kavel bij het oude Haarlemse voetbalstadion, zo meldt de instelling op haar website. Na de intentieverklaring volgt een haalbaarheidsstudie die waarschijnlijk tot maart 2012 zal duren. Dat is om de stedenbouwkundige invulling te onderzoeken. Ook de kavelgrootte moet nog worden vastgesteld. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met de restanten van het stadion.

Doelgroepen

Sint Jacob wil beschermde woonzorgaccommodatie bouwen, maar dichter bij voorzieningen dan Nieuw Delftweide. De zorginstelling wil de omliggende wijken bij de nieuwe zorgcentra betrekken, bijvoorbeeld door middel van leer-werkplekken voor jongeren. Ook moeten ouderen deels voor elkaar kunnen zorgen. De zorginstelling neemt daarom graag een voorbeeld aan een ander eigen project in Schalkwijk, aan de Boerhaavelaan. Voor die nieuwbouw is een nieuw concept ontwikkeld: Wonen, Zorg en Ontmoeten. Dat concept willen zij ook gebruiken in de Orionzone. Sint Jacob wil dat alle faciliteiten dicht bij de cliënt zitten. Zo is in Boerhaave vlak naast de woonlocatie een brasserie, een kinderdagverblijf, een apotheek, een huisarts en een fysiotherapeut. Door die faciliteiten lopen allerlei doelgroepen door elkaar heen.