Sint Jacob verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Maaike Derksen is met ingang van 8 juli 2021 benoemd als lid van de raad van toezicht van Stichting Sint Jacob. Zij neemt zitting in de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Maaike Derksen heeft de functie overgenomen van Ruud Dirkse, die als toezichthouder afscheid neemt vanwege het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn. Derksen heeft geneeskunde gestudeerd en heeft ruime ervaring in de zorg. Verder heeft zij bestuurlijke, maatschappelijke en toezichthoudende ervaring in de langdurige zorg. Volgens de rvt is die ervaring van toegevoegde waarde voor de wijze waarop de toezichtsraad is samengesteld.

Sint Jacob verleent met circa achthonderd medewerkers en vierhonderd vrijwilligers zorg aan ruim 700 bewoners en revalidanten in zeven woonzorgcentra en een revalidatiekliniek in Haarlem en Heemstede.