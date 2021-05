Gemma Schneemann benoemd tot nieuw lid rvt Sint Maartenskliniek

Gemma Schneeman is per 3 mei benoemd tot lid van de raad van roezicht van de Sint Maartenskliniek. Zij volgt Rieneke de Wit op die na acht jaar is teruggetreden uit de raad. Op dit moment werkt Schneemann als directeur marketing & operations bij Change Inc., een platform dat de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige economie wil versnellen.

In de afgelopen twintig jaar bekleedde zij marketingfuncties bij onder meer groothandelaren Makro, Sligro en het Duitse detailhandelsbedrijf Metro. Schneemann wil haar ervaring in onder meer positionering, identiteit, klantervaring en klantactivatie inzetten voor de zorg. “Gemma’s expertise op het gebied van klant- /patiëntperspectief is een welkome toevoeging in de raad van toezicht”, aldus René Penning de Vries, voorzitter van de raad van toezicht.

Het nieuwe lid van de rvt ziet mogelijkheden voor de uitdagingen van de Sint Maartenskliniek. “In het bijzonder voor de manier waarop de kliniek haar zorg onder de aandacht kan brengen van toekomstige patiënten en de inzet van digitalisering, techniek en het gebruik van data”, aldus Schneemann

Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. De organisatie heeft in Nederland zes locaties.