Sint Maartenskliniek bereidt medewerkers virtueel voor op noodgevallen

Medewerkers van de Sint Maartenskliniek kunnen zich via een virtuele training voorbereiden op noodsituaties, zoals brand of een ongeval. Het ziekenhuis ontwikkelde de VR-training in samenwerking met The Simulation Crew.

De virtuele Calamiteitentraining is een combinatie van een theoretische mobiele game en een praktische training in Virtual Reality (VR). Bovendien wordt de opgedane kennis en vaardigheid ook meteen getoetst en van feedback voorzien. “Medewerkers voorbereiden op ‘wat te doen bij…’ mag geen verhaal meer zijn uit een theoretische veiligheidsinstructie of e-learning calamiteiten”, aldus Michiel Smeets, instructeur bedrijfshulpverlening bij de Sint Maartenskliniek. “Een goede veiligheidsinstructie is praktisch en toets je in een nagebootste praktijksituatie. Die nieuwe manier van voorbereiding speelt zich af in virtual reality.”

Voor zorginstellingen die interesse hebben in de virtuele calamiteitentraining organiseren de Sint Maartenskliniek en The Simulation Crew diverse demomiddagen. De eerste daarvan is op maandag 30 mei.