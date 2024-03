Sint Maartenskliniek stelt nieuwe rvt-voorzitter aan

Gijs de Vries studeerde Nederlands recht en bedrijfskunde. Nadat hij werkzaam was in diverse beleids- en managementfuncties was hij directie- en bestuurslid bij Capgemini en EY. In zijn laatste bestuursfunctie was hij CEO/algemeen directeur van Rode Kruis Nederland. Momenteel is hij toezichthouder en executive coach.

Rvt-voorzitter

Per 17 mei start De Vries als nieuwe rvt-voorzitter bij de Sint Maartenskliniek. “Geweldig om al mijn ervaringen in de zorg daarvoor in te kunnen zetten; zeker in het licht van de samenwerking aan het begin van mijn carrière tussen de Sint Maartenskliniek en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis”, reageert hij. De raad van toezicht en raad van bestuur bedanken zijn voorganger, René Penning de Vries, voor zijn nauwe verbondenheid met de kliniek en zijn jarenlange bijdrage aan de Sint Maartenskliniek.