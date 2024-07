Tim Simmers wordt bestuursvoorzitter Sint Maartenskliniek

Simmers treedt met ingang van 1 juli aan als bestuursvoorzitter. Hij is sinds juni vorig jaar bestuurslid en was daarvoor cardioloog in het Catharina Ziekenhuis, waar hij ook msb-voorzitter en voorzitter van het Hartcentrum was. Daarnaast werkte hij als directeur van het CardioVasculair Onderwijs instituut (CVOI) en was hij voorzitter van de commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Complementair duo

Simmers gaat het bestuur vormen met Jaap van den Heuvel. “De samenwerking tussen beide bestuursleden is uitstekend”, zegt Gijs de Vries, voorzitter van de raad van toezicht. “Zij vormen een goed en complementair duo om verder te bouwen aan de toekomst, met Tim Simmers als bestuursvoorzitter.”