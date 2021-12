Site prullenbakvaccin.nl doelwit van ddos-aanvallen

Prullenbakvaccin.nl laat zien welke praktijken in Nederland vaccindoses over hebben. Mensen die graag een boosterprik willen krijgen, kunnen daar dan naartoe gaan. De beheerders weten niet of de aanvallen worden uitgevoerd door mensen die tegen vaccineren zijn of door mensen die het voor de lol doen.

Eerdere aanvallen

De site is aan het begin van de vaccinatiecampagne in het leven geroepen om te voorkomen dat overgebleven vaccindoses aan het einde van de dag zouden worden weggegooid. Ook toen was de site doelwit van ddos-aanvallen en die waren nog veel groter. Op sommige momenten kwamen er toen 3000 bezoekers per seconde. Dat waren niet alleen mensen die gevaccineerd wilden worden, maar ook gekaapte computers die massaal de site bestookten. Nu trekt de site maximaal zo’n 200 bezoekers per seconde.

De drukte komt ook door systemen die volautomatisch informatie van de site willen halen. Dit zijn mensen die zelf ook zo’n site op poten willen zetten. Zij hebben geen kwade bedoelingen, aldus de beheerder van prullenbakvaccin.nl. (ANP)