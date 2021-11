Sjaak Wijma: ‘Bij passende zorg hoort een passende bekostiging’

Bij passende zorg hoort een passende organisatie en passende bekostiging, die ziekenhuizen in staat stelt om minder te behandelen, stelt Sjaak Wijma in de podcast Voorzorg. “Je kunt niet zeggen ‘je moet het passend regelen’ en ouderwets blijven bekostigen.”

Passende zorg

Het kabinet gaat vol inzetten op passende zorg. Maar wat is passende zorg eigenlijk? Sjaak Wijma, voorzitter Zorginstituut: “Dat is zorg die het leven van mensen aantoonbaar verbeterd. Het is bewezen effectieve zorg die samen met en rondom patiënten wordt georganiseerd. Het liefste zo dicht mogelijk bij patiënten thuis, want dan is de slaagkans het grootst. Als zorg digitaal kan, moet het ook digitaal. 70 procent van de mensen wil dat ook. Verder moet het niet alleen gaan om het behandelen van ziekte, maar over het bevorderen van gezond. Dan heb je het over gedrag en preventie, zodat je kunt voorkomen dat mensen ziek worden.”

Prestatiebekostiging

Maar passende zorg organiseren is in het huidige stelsel erg lastig. De prestatiebekostiging betaalt zorgaanbieders voor behandelen. Minder behandelen, betekent minder inkomsten. “Zorgaanbieders vertellen mij dat ze het niet redden als ze de zorg passend gaan organiseren. Daarom moeten de richtingaanwijzers in de bekostiging ook de goede kant op staan. Zonder passende bekostiging kan er geen passende zorg zijn.”

Passende bekostiging

Om het zorgaanbod passen te maken, moet de bekostiging dus op de schop. De huidige bekostiging beloont volume. Wie passende zorg levert en minder behandelt, snijdt zichzelf in de vingers. “Zo lang we volume financieren, krijg je volume. Als je passende zorg levert en daardoor minder behandelt, dan zullen we artsen daarvoor passend moeten bekostigen. Denk aan kijk- en luistergeld als artsen afzien van een operatie. Opereren of een goed gesprek mag eigenlijk niet uitmaken. Het hele proces van afwachten, een gesprek, een alternatieve behandeling via fysiotherapie moeten we betalen.” Het Zorginstituut trekt bij het vormgeven van passende zorg samen op met de NZa.